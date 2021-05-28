Политолог Марков предполагает, что Лукашенко в ближайшие дни признает Крым российским

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28 мая 2021, 12:19 Источник: facebook.com/sergey.markov

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Политолог Сергей Марков поделился в Фейсбуке своими ожиданиями от встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоится в Сочи 28 мая.



Сергей Марков:



- Путин и Лукашенко встретятся в Сочи. Путин поддерживает Белоруссию в трудное время. И мы ждем от президента Белоруссии важных решений.



1. Признания Крыма частью России.



2. Перехода Союзного государства на качественно новый уровень.



3. Формирование единой валюты, переход на российский рубль.



4. Тесной интеграции армий России и Белоруссии.



5. Освобождение всех заключенных, кто пострадал за то, что выступал за воссоединение России и Белоруссии.



6. Формирование единого правительства.



7. Зеленый свет всем политическим проектам, которые выступают за теснейшую интеграцию России и Белоруссии.



Но это ожидания, а не ультиматум. Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России.



Владимир Путин в любом случае поддержит Белоруссию в трудное время, потому что это родной братской народ, страдающий за правду от наших общих врагов. А мы братские народы. И даже и один народ.





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