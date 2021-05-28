Собянин утвердил новый вид грантов для столичных инновационных компаний

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28 мая 2021, 11:52

Фото: соцсети

Мэр Москвы утвердил порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов.



«Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели смогут стать участниками городской программы поддержки комплексных инновационных проектов. Постановление о внесении изменений в порядок предоставления грантов на эти цели подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что программа поддержки комплексных инновационных проектов компаний - участников Московского инновационного кластера была утверждена правительством Москвы в декабре 2019 года. На первый отбор поступили 44 заявки. По итогам рассмотрения восемь компаний, прошедших экспертизу, получили гранты на общую сумму 285 млн руб. Общая сумма инвестиций в реализацию проектов-победителей должна составить порядка 3,5 млрд руб.



«Таким образом, на 1 руб. государственной поддержки приходится 12 руб. частных инвестиций», - подчеркнули в пресс-службе.



Среди получателей грантов 2020 года компании, работающие в таких отраслях как биотехнологии, новая энергетика, IT и микроэлектроника.



«За счет гранта компании могут компенсировать до 15% затрат на проект, но не более 200 млн руб. в год. Компенсации подлежат как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ. К компенсируемым затратам относятся расходы на создание, приобретение или ремонт объектов капитального строительства, покупку оборудования и программного обеспечения, а также на создание и приобретение результатов интеллектуальной собственности или прав на них», - сообщает пресс-служба.



Уточняется, что с учетом пожеланий представителей технологического бизнеса и итогов первой заявочной кампании новое постановление правительства Москвы вносит ряд изменений в порядок предоставления грантов на реализацию комплексных инвестиционных проектов.



Так, с целью поддержки отечественных производителей - в рамках программы с 15% до 20% увеличен процент компенсации при покупке отечественного оборудования и программного обеспечения.



Кроме того, отменены требования к минимальной численности персонала (не менее 30 сотрудников) и размеру средней заработной платы (+20% к средней зарплате по отрасли).



«Данные изменения открывают доступ к получению грантов для стартапов (индивидуальных предпринимателей) и небольших инновационных компаний (малого бизнеса)», - подчеркнули в пресс-службе.



Помимо этого, доработана методика расчета предельного размера компенсации, который теперь не может быть больше суммы налогов, уплаченных компанией в бюджет города Москвы за два последних года.



Кроме того, постановление утверждает порядок предоставления нового вида грантов - на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми совместно работают несколько (не менее двух и не более пяти) участников Московского инновационного кластера.



«Предельный размер поддержки таких проектов составит 600 млн руб. (200 млн руб. в год, не более трех лет)», - отмечает пресс-служба.



Максимальный размер компенсации составит 20% фактических затрат, понесенных участниками кооперационного проекта, а в случае приобретения российского оборудования или программного обеспечения - 25% фактических затрат.



«Новая мера поддержки будет стимулировать развитие кооперационных связей между столичными инноваторами. Принять участие в отборе смогут компании, реализующие инновационные проекты, вне зависимости от сферы их деятельности, а также размера компании. Главное условие - реализация прорывных технологических проектов. Проекты проходят социально-экономическую и технологическую экспертизу. Подавать заявки на получение грантов столичные инноваторы могут начиная с 21 июня 2021 года», - говорится в сообщении.





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