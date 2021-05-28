Депутат Мосгордумы Головченко: Рассмотрение заявок на субсидии и компенсации для бизнеса продолжается в столице

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28 мая 2021, 11:35

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил, что в Москве подводятся промежуточные итоги первой заявочной кампании по поддержке предпринимательства. При этом рассмотрение заявок на субсидии и компенсации продолжается.



Он отметил, что наибольшую активность в этой заявочной кампании проявили экспортеры.



«Они запрашивали компенсации на транспортировку, сертификацию, экспортный кешбэк. По этим заявкам Москва направит 74,4 млн руб. <...> (Всего) одобрены заявки на субсидии и компенсации на 114,7 млн руб., и рассмотрение заявок продолжается», - рассказал депутат МГД.



По его словам, вторая по объемам из одобренных мера поддержки - это помощь франчайзи.



«Начиная свой бизнес по франшизе, предприниматель может рассчитывать и на компенсацию части коммунальных платежей, и на затраты, которые он несет по паушальному взносу и роялти. Для бизнеса, который только становится на ноги, это значительная поддержка. По этим заявкам будет направлено 25,8 млн руб.», - уточнил Валерий Головченко.



Депутат напомнил, что в Москве действуют субсидии на продвижение своей продукции в маркетплейсах и через сервисы доставки еды, что позволяет предпринимателям, работающим в мелкой рознице, общепите, выйти на хороший уровень продаж в короткие сроки.



«Поддержка продвижения в интернете, на специальных площадках и в таргетированной рекламе - это новая мера, она внедрена в этом году и ее предприниматели только осваивают. Но суммы по этому направлению могут быть очень серьезными: один из предпринимателей получит 700 тыс. руб. компенсации за продвижение на маркетплейсе», - добавил Головченко.



Он подчеркнул, что прием заявок на финансовые меры поддержки продолжается на сайте cashback.moscow.business.



«В 2020 году более 3 тыс. московских предпринимателей получили субсидий на 3 млрд руб.», - заключил депутат.





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