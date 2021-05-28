В России за сутки зарегистрировали 9 252 заболевших коронавирусом

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28 мая 2021, 11:53

коронавирус, pixabay.com

За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в России увеличилось на 9 252. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За прошедшие 24 часа в России скончались 404 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди зараженных COVID-19 составило в стране 120 406. С начала пандемии заболели 5 044 459 граждан РФ.

Уточняется, что 9 385 пациентов выписались после выздоровления от коронавируса нового типа. В общей сложности за время пандемии коронавирусом переболели и были выписаны 4 661 234 человек.

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