Аргументы Недели Общество 13+

Сенатор Святенко: Сохранение природных зон имеет высокую социальную значимость для жителей Москвы

, 11:10

Сенатор Святенко: Сохранение природных зон имеет высокую социальную значимость для жителей Москвы
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экологический туризм и сохранение природных зон имеют высокую социальную значимость для населения Москвы и побуждают человека к бережному отношению к природе. Об этом сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко на площадке Невского экологического форума.

«Она (социальная значимость экотуризма) заключается, прежде всего, в воспитательном и рекреационном значении. Экотуризм побуждает человека к бережному отношению к природе, рациональному использованию окружающей среды», - подчеркнула Святенко.

Она рассказала, что вопросам сохранения природы в Москве уделяется большое внимание. С 2009 по 2019 год в столице было создано 10 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), среди которых - фаунистический заказник, два природных заказника, ландшафтный заказник, и шесть памятников природы.

Необходимость продвижения экотуризма отметила также и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

«Развитие такого направления, как экологический туризм, будет способствовать привлечению туристического потока в регионы, повышению занятости местного населения, улучшению инфраструктуры. Безусловно, деятельность в этой сфере должна иметь всю необходимую законодательную базу», - заявила она.

В ходе мероприятия Святенко поделилась личным опытом посещения заповедников и особо охраняемых природных территорий.

«В Совете Федерации я представляю Москву, поэтому хотелось бы рассказать о тех заповедниках, которые открыты на территории столицы. Конечно, советовала бы посетить национальный парк «Лосиный остров». Его уникальность в том, что в мире нет подобного национального парка, который находился бы внутри многомиллионной городской агломерации», - поделилась сенатор.

Участники форума также отметили, что экотуризм может не только предотвращать негативное воздействие на природу и побуждать турбизнес и туристов содействовать охране природы, но и стимулировать вовлечение местного населения в социально-экономическое развитие уникальных природных территорий, тем самым повышая занятость и качество жизни проживающих там людей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Башар Асад победил на выборах в Сирии и будет президентом ещё семь лет

Башар Асад победил на выборах в Сирии и будет президентом ещё семь лет

Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии. Председатель Народного Совета Сирийской Арабской Республики Хаммуд Сабаг заявил на пресс-конференции, что за действующего президента отдали 95,1% голосов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью