Сенатор Святенко: Сохранение природных зон имеет высокую социальную значимость для жителей Москвы

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28 мая 2021, 11:10

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экологический туризм и сохранение природных зон имеют высокую социальную значимость для населения Москвы и побуждают человека к бережному отношению к природе. Об этом сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко на площадке Невского экологического форума.



«Она (социальная значимость экотуризма) заключается, прежде всего, в воспитательном и рекреационном значении. Экотуризм побуждает человека к бережному отношению к природе, рациональному использованию окружающей среды», - подчеркнула Святенко.



Она рассказала, что вопросам сохранения природы в Москве уделяется большое внимание. С 2009 по 2019 год в столице было создано 10 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), среди которых - фаунистический заказник, два природных заказника, ландшафтный заказник, и шесть памятников природы.



Необходимость продвижения экотуризма отметила также и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.



«Развитие такого направления, как экологический туризм, будет способствовать привлечению туристического потока в регионы, повышению занятости местного населения, улучшению инфраструктуры. Безусловно, деятельность в этой сфере должна иметь всю необходимую законодательную базу», - заявила она.



В ходе мероприятия Святенко поделилась личным опытом посещения заповедников и особо охраняемых природных территорий.



«В Совете Федерации я представляю Москву, поэтому хотелось бы рассказать о тех заповедниках, которые открыты на территории столицы. Конечно, советовала бы посетить национальный парк «Лосиный остров». Его уникальность в том, что в мире нет подобного национального парка, который находился бы внутри многомиллионной городской агломерации», - поделилась сенатор.



Участники форума также отметили, что экотуризм может не только предотвращать негативное воздействие на природу и побуждать турбизнес и туристов содействовать охране природы, но и стимулировать вовлечение местного населения в социально-экономическое развитие уникальных природных территорий, тем самым повышая занятость и качество жизни проживающих там людей.





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