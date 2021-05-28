Собянин увеличил до 36 лет предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребёнка

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28 мая 2021, 10:59

Фото: соцсети

Мэр Москвы увеличил возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при рождении ребенка.



«Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет. Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет. Постановление об утверждении порядка осуществления этой выплаты подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. При этом единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.



«При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тыс. 145 руб. (пять прожиточных минимумов), второго – 126 тыс. 203 руб. (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих - 180 тыс. 290 руб. (10 прожиточных минимумов)», - уточнили в пресс-службе мэра Москвы.



Кроме того, если сравнивать выплаты, то по сравнению с 2010 годом, величина выплат выросла в 2,4 раза. Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года.



Заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка можно будет подавать с 3 июня 2021 года через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение одного года с даты рождения ребенка.



«Ежегодно дополнительное пособие в связи с рождением ребенка получают порядка 25 тыс. московских семей. Ожидается, что после повышения максимального возраста «молодой семьи», право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тыс. семей в год», - сообщает пресс-служба.



Отметим, что данная мера является частью целостной системы мер поддержки семей с детьми, разработать которую президент Путин поручил в ходе послания к Федеральному собранию в апреле этого года.





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