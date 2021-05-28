Собянин: умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне

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28 мая 2021, 10:37 Источник: sobyanin.ru

Фото: pixabay.com

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как «умного города».



«Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ - показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества - показатели для умных городов». Стандарт ISO 37122 был утвержден совсем недавно, и Москва успешно прошла сертификацию по нему в числе первых десяти городов мира», - сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.



Он отметил, что эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения «умных» технологий для повышения качества жизни горожан.



«Почему это важно? Потому что «умный город» - это не о будущем, а о сегодняшнем дне. Об этом мы говорили на международном форуме Smart Cities, который в конце мая проходил в Москве. И, разумеется, получение сертификата ISO - не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, которая на этом не останавливается», - подчеркнул мэр Москвы.



Собянин добавил, что Москва будет продолжать создавать «умные» сервисы для жителей столицы, чтобы «наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни».





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