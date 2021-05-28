Врач из Екатеринбурга подозревается в создании бизнеса на уклонистах от армии

В Екатеринбурге детский врач подозревается в организации бизнеса на уклонистах от армии. В отношении педиатра-кардиолога Оксаны Беспамятных возбуждено уголовное дело.
Доктор обвиняется в организации системы медицинских консультаций, позволяющей получать незаконную отсрочку от призыва. В деле фигурирует молодой человек, который в конце 2020 года по своей инициативе раскрыл схему силовикам.
Правоохранители обнаружили у дома врача склад печатей и бланков с медицинскими заключениями, - сообщает источник URA.RU в силовом ведомстве. Вероятно, с помощью поддельных справок от прохождения службы в армии уклонился не один призывник. Сейчас доктору Оксане Беспамятных (до замужества Покусаевой) готовятся предъявить обвинение в мошенничестве.
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