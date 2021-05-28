В Челябинске прошел благотворительный фестиваль для детей-сирот

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 06:56 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

«Энергия добра» объединила 130 воспитанников центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

26 мая в столице Южного Урала прошел первый общегородской благотворительный фестиваль «Энергия добра». Он стал самым масштабным за последний год мероприятием для детей-сирот. В фестивале приняли участие 130 воспитанников коррекционной школы-интерната №9, школы-интерната №13, детских центров «Акварель», «Гнёздышко», «Солнечный», «Надежда» и «Аистёнок». На сцене, организованной на площадке школы-интерната №9, ребята приставили творческие номера в разных направлениях: хореография, акробатика, песни, выразительное чтение. Жюри, в которое вошли известные челябинцы, единогласно решило вручить дипломы победителей и ценные подарки всем командам-участникам.

После этого праздник переместился на спортивную площадку школы-интерната. Здесь для детей были организованы пикник, шоу сладкой ваты, угощение мороженым, катание на верблюде, мастер-класс по созданию самолетов. Самым ярким моментом фестиваля стала установка воздушного шара, хоть и из-за сильных порывов ветра он не смог подняться в воздух.

Фестиваль был организован Ассоциацией малой энергетики и Группой компаний «МКС» при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» и других партнеров. Главной целью праздника были создание условий для творческой самореализации детей и поддержка ребятишек, которые попали в непростую жизненную ситуацию.

«Символично, что фестиваль «Энергия добра» проходит в День российского предпринимательства, — прокомментировал президент Ассоциации малой энергетики, директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. — Праздник, объединивший десятки компаний, стал еще одним доказательством того, что бизнес в нашей стране – это созидательная и движущая сила».

«Фестиваль показал, каким образом традиции неравнодушия объединяют челябинцев», — добавила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Добавим, что организаторы планируют сделать благотворительный фестиваль ежегодным.

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