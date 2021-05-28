Нашло «ЕДРО» на Колесникова: депутат Госдумы Олег Колесников продолжает скрывать судимости

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28 мая 2021, 10:00

Фото: rus.team; Депутат Госдумы Олег Колесников

Внутрипартийное голосование “Единой России”, которое пройдет в период с 24 по 30 мая, грозит обернуться скандалом. Более 130 кандидатов принимают участие в голосовании в Челябинской области. Однако основное внимание генсовета партии приковано к кандидату Олегу Колесникову. Скрытые судимости и миллиардные долги действующего депутата посеяли смуту в рядах партийцев. Эксперты прогнозируют “демарш” в “ЕР” - стихийное голосование рядовых медведей против партийного функционера.



По мнению экспертов, кампания по проведению праймериз в регионе стала чересчур токсичной для партии. Губернатор региона Алексей Текслер, возглавляющий отделение “ЕР”, запустил кадровою революцию в области - как в правительстве, так и в партии. Он последовательно избавлялся от политических артефактов эпохи Михаила Юревича, предшественника на посту главы области. Этим, например, объясняется снятие с внутрипартийного голосования депутата гордумы Ильи Мительмана.



- Сын богатого и авторитетного человека, классический представитель “золотой молодежи”. Он не захотел работать по предложенным Текслером принципам и пошел по пути своего учителя Михаила Юревича, - говорит политолог Андрей Лавров. - В Челябинске его таки называют “Недоюревич”. Он решил путем скандала и нахрапа, в стиле 90-х, подвергать критике все начинания нынешнего главы города. В результате праймериз стали приобретать скандальный характер, что абсолютно не вписывается в интересы партии. Однако интересы партии превыше интересов ее членов.



Олегу Колесникову связи с опальным экс-губернатором Михаилом Юрьевичем не помешали. Его не планировали даже допускать до внутрипартийного голосования. Напомним, в октябре 2020 года источники в партии сообщили URA.RU, что три челябинских депутата Госдумы, а в их числе и Олег Колесников, не согласованы на выборы-2021. “Все согласования будут проходить через губернатора Алексея Текслера”, - сообщил тогда замсекретаря реготделения “ЕР” Анатолий Векшин. Но губернатор изменил предварительное решение по Колесникову. Это обернулось для партии репутационным штормом.



На фоне новостей о согласовании кандидатуры Колесникова, достоянием общественности стали нелицеприятные подробности биографии депутата и долговые “расписки”. Если коротко, Колесников и его семьи по сообщениям СМИ задолжали кредиторам около 1,3 млрд руб. К примеру, только в результате банкротства их аптечной сети “Классика” пострадали более 70 организаций. По уголовному делу, связанному со строительными контрактами, проходили 15 менеджеров агрохолдинга «Здоровая ферма», аффлированного с Колесниковым. Ущерб оценивают более чем в 100 млн руб. В свою очередь ФНС “напрягли” объемы возврата НДС фирмами семьи. В ведомстве заподозрили «вероятное участие депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова в схемах, в результате которых, из федерального бюджета изъяты десятки миллионов рублей».



Но под вопросом не только бизнес-репутация Олега Колесникова. Выяснилось, что депутат имеет судимости, о которых предпочитает не информировать избирателей и коллег по партии. Согласно данным МВД, в 1995 году он впервые был привлечен по ст. 224 ч.2 УК РСФСР “сбыт и хранение наркотиков”, через год был осужден за занятие запрещенными видами деятельности (ст. 162 ч.2. УК РСФСР), в 1999 году - за незаконное предпринимательство (ст.171 ч.2 п. а УК РФ).



На каких же условиях Колесников все же выдвинулся от “ЕР”? По информации СМИ, депутату удалось заручиться поддержкой главы региона “в обмен на серьезные вложения в региональные проекты”. Текслер разменял мандат на обещание Колесникова построить аквапарк в Челябинске. Но станет ли предвыборная сказка былью? Справится ли депутат с давлением кредиторов и как, находясь в финасовой яме, сможет привлечь инвестиции? Ведь кредиторы Колесниковых не сдаются - организовали собственный штаб и обвиняют депутата и его семью в ущербе на сотни миллионов рублей.



Как будет разворачиваться ситуация дальше? Губернатор Текслер очевидно утратил контроль над Олегом Колесниковым. У регсовета партии тоже нет ресурсов влияния. У депутата банально невозможно отобрать партбилет: нельзя выгнать из рядов “Единой России” того, кто в нее не вступал. А если верить сайту внутрипартийного голосования, Олег Колесников за годы своего парламентаризма сумел сохранить беспартийную ориентацию.



- По Златоустовскому одномандатному округу уверен в своей победе Олег Колесников, - комментирует сложившуюся ситуацию политолог Андрей Лавров. - Но может случиться так, что будут голосовать лишь бы кто, только не он. В партийном голосование так тоже может случиться. На это играет реноме Колесникова и условия, на которых он участвует.



Есть ли у единороссов шансы отбиться от Колесникова? Как сообщают челябинские СМИ, конкуренты Колесникова - не совсем ему конкуренты. Около половины кандидатов, а всего их 11, работают в структурах депутата или близки к его семье. Один из них Павел Павлов, гендиректор Торгового комплекса “Тарелка”, принадлежащего депутату. Другой - Юлия Лотова, простой офис-менеджер “Конгресса татар Челябинской области”. Исполком этой общественной организации возглавляет Лена Колесникова, жена депутата. Но честные люди в списке кандидатов все же имеются: в отличие от депутата Колесникова они нашли в себе силы и опубликовали на сайте голосования справки об отсутствии судимости. У депутата Колесникова ее нет?

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