Будни ЧМ по хоккею в Риге: история с флагом Беларуси имеет продолжение

Похоже, что Рига реально «отметилась» на данном ЧМ по хоккею: инцидент с заменой флага Беларуси, отсутствие зрителей на трибунах и спортсмены в «пузыре». Видимо, этого мало!
Буквально час назад в центре Риги, где находится постамент с флагами ЧМ-2021 подошел мужчина, который хотел водрузить государственный флаг Беларуси. Он посчитал, что данное действие уместно. Увы, латвийские полицейские не позволили мужчине осуществить задуманное, но, надо отметить, флаг не конфисковали.
В тот момент, как солидный мужчина уже попытался водрузить флаг Беларуси, появились двое, которые несли плакат с надписью на русском и латышских языках: «Рига – не город п@в». Видимо, эти двое являются противниками однополой любви. Вот такой демарш!
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