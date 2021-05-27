Генпродюсер фильма «Ополченочка» о скандале со срывом показа в Севастополе: это цепочка оплошностей и недоразумений

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2021, 21:15

Фото: кадр из фильма "Ополченочка"

Генеральный продюсер и соавтор сценария фильма «Ополченочка», посвящённого войне на Донбассе, Владислав Плахута прислал в редакцию газеты «Аргументы Недели» свой комментарий о случившемся на кинофестивале в Севастополе. Срыв планового показа фильма привёл к многочисленным домыслам, обсуждениям в соцсетях и даже проверке со стороны правоохранительных органов. Владислав Плахута изложил свою версию событий. Публикуем его комментарий:



«В последние несколько дней, начиная с понедельника 24.05.21 г., в различных СМИ, тг-каналах и прочих социальных сетях, распространяется информация, относительно инцидента, случившегося на МКФ «Золотой Витязь», во время внеконкурсного показа фильма «Ополченочка» в кинотеатре «Москва» города-героя Севастополя. Что хотелось бы отметить мне, как генеральному продюсеру и соавтору сценария фильма, по этому поводу:

1. Инцидент действительно имел место быть и состоял из двух, как бы, подинцидентов:

1) запуск персоналом кинотеатра в начале показа совсем другого фильма вместо объявленного нашего, т.е. под его видом, да еще и, к тому же, об украинских карателях Донбасса (вроде бы «Позывной Бандерас»);

2) последующее прекращение демонстрации уже нашего фильма, после того как она началась, по техническим причинам — окончательно «села» (сгорела) лампа проектора;

2. «Ополченочка» в Севастополе таки была показана и даже дважды — планово, в 09.30 25.05.21 г. в кинотеатре «Моряк» и, внепланово (спасибо организаторам фестиваля), вечером того же дня в летнем кинотеатре на Матросском бульваре. Фильм был очень тепло встречен севастопольцами, за что им огромная благодарность от нас, его создателей, и от всего народа Донбасса;

3. Мы ни в коем случае не подозреваем ни руководство фестиваля, ни департамент культуры г. Севастополь, в намеренной организации срыва показа нашего фильма в кинотеатре «Москва», тем более, таким иезуитским образом, ибо подозревать в этом, например, Николая Бурляева, Народного артиста СССР, человека, неоднократно бывавшего в уже воюющем Донбассе, с которым я лично знаком, было бы очевидной девиацией или подлостью. Мы обсудили ситуацию, обменялись письмами и сообща пришли к выводу, что произошедшее стало результатом цепочки досадных оплошностей и недоразумений, а не спланированной кем-либо акции.

4. Договорились и дальше продолжать сотрудничество на поприще продвижения культурной (кинокультурной) жизни Донбасса и России;

5. Отдельно хочу отметить, что в сообщениях ряда СМИ продолжает указываться факт наличия в фильме Натальи Поклонской. На самом деле это не так. Наталья Поклонская действительно снималась в нашем фильме исполнив в нем камео, т.е саму себя — Депутата ГД РФ и бывшего прокурора Крыма. Сцена с ней была и в рабочем варианте фильма. Однако, в окончательной его редакции, этой сцены нет. Причин тут две — ограничения по хронометражу, ибо исходного материала у нас на целый сериал, и желание самой Натальи. Скромность, как говорится, украшает. Посему, просил бы всю братию, пишущую о фильме, более не связывать его с именем Натальи Поклонской, как его героини или, говоря процессуальным языком, его фигурантки.»

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