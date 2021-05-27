Среди 19 мегаполисов мира Москва оказалась на втором месте по эффективности борьбы с COVID-19

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27 мая 2021, 20:34

Фото: cоцсети

Москва заняла второе после Сингапура место в рейтинге Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, где оценивалась степень эффективности действий городских властей в период пандемии и стабильность экономики. За счёт каких мер, введённых городскими властями, удалось добиться такой высокой позиции, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг НИУ ВШЭ оценивал 19 крупнейших мегаполисов мира на основании данных о состоянии систем здравоохранения, стабильности экономики и социальной сферы в период с февраля 2020 по май текущего года. Москва вышла в нём на второе место за счёт развитой инфраструктуры системы здравоохранения, низкого уровня безработицы и госдолга, устойчивости бюджета и эффективной поддержки бизнеса.

«С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Введённые меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются» – уточнил вице-мэр.

Только за четыре месяца текущего года общий оборот предприятий торговли и услуг составил 4,4 трлн рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%. При этом значительная часть потребления перешла в онлайн, добавил он.

Также за последний год расходы Москвы на здравоохранение выросли на 48%, а на социальную политику – на 15%. Город смог увеличить расходы по этим статьям за счёт накопленных остатков.

Лидером рейтинга стал Сингапур, власти которого наиболее эффективно смогли организовать системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений, а городские расходы на поддержку населения и бизнеса были очень масштабными, отметил автор исследования, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

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