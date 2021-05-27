Вассерман о ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair: «Батька умеет сажать не только картошку»

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27 мая 2021, 20:48 Источник: REN-TV

фото: Анатолий Вассерман

Телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал ситуацию с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту белорусской столицы, после которой был задержан главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич.

По мнению Вассермана, президент Белоруссии Александр Лукашенко поступил правильно. А западным странам он дал совет вспомнить о своих "грехах".

"Двадцать третьего мая мир увидел: Батька умеет сажать не только картошку", - заметил эрудит. Вассерман подчеркнул, что Белоруссия сделала то, что до этого позволяли себе разве что США, "да крышуемая ими Украина".

Телеведущий добавил, что главным отличием экстренной посадки самолета в Минске от западных прецедентов является "свободная воля пилота". Это было его решение лететь в Минск.

По мнению Вассермана, задержание главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича не является операцией КГБ.

"Неужто бывший оппозиционер, соучаствовавший в создании давно сдувшегося Тelegram-канала, такого заслуживает? Открытым текстом уверен: нет. Белорусские спецслужбы понимали, что стоит за протестами никак не Протасевич", — отметил он. Вассерман считает, что арест молодого человека выгоден антирусским силам.

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