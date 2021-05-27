Отменен оправдательный приговор врачам, которых обвинили в убийстве недоношенного младенца

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27 мая 2021, 20:23 Источник: Коммерсантъ

Фото: Pixabay

Полгода назад врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой вынесли оправдательный приговор. В четверг первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве его отменил.

В ноябре 2018 года в роддом, где Сушкевич работала неонатологом-реаниматологом, а Белая была и.о. главврача, поступила гражданка Узбекистана на 23–24-й неделе беременности. Она родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, Белая, опасаясь ухудшения показателей статистики, убедила Сушкевич ввести младенцу сульфат магния. Ребенок скончался.

Врачам предъявили обвинение в сознательном убийстве новорожденного, они свою вину отрицают. В 2020 коллегия присяжных заседателей оправдала медиков, посчитав, что доказательств нет. Теперь, после апелляции потерпевшей стороны, оправдательный приговор отменили. Решение будет обжаловано в Верховном суде. Коллеги обвиняемых уверены, что для прокуратуры «важен показательный процесс наказания врача», чтобы дальше «усиливать прессинг в отношении медицинских работников».

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