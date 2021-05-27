В деле ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, фигуранты частично признали вину

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27 мая 2021, 20:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Систему пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня», сгоревшего в марте 2018 года, обслуживала компания под руководством Игоря Полозиненко. Он частично признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Технический директор комбината Георгий Соболев также заявил о частичном признании вины и попросил его оправдать.



Директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко заявил сегодня в Заводском суде Кемерова, что виновен в том, что не сообщил в компетентные органы о неисправностях системы противопожарной безопасности, которую обслуживала его компания. По данным прокурора Александра Коробейникова, противопожарная сигнализация и система пожаротушения были неисправны, вентиляция не отводила дым, а, напротив, «придавливала» его внутри помещений, светильники были приобретены самые дешевые - без защиты от влаги и пыли. Гособвинение запросило для Игоря Полозиненко 6 лет и 8 месяцев колонии.



Технический директор комбината Георгий Соболев попросил оправдать его по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. При этом он принес извинения родственникам погибших в ТЦ.



В Кемерове проходят четыре судебных процесса, связанных с пожаром. Всего привлечены к суду 15 человек. До прений дошло дело, в котором фигурируют восемь подсудимых. В ходе прений гособвинение запросило самый большой срок - 14 лет и 6 месяцев - для гендиректора ККК Юлии Богдановой, 14 лет - для гендиректора ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок, 13 лет - для технического директора комбината Георгия Соболева, 9 лет - охраннику ТРЦ Сергею Антюшину.



Первых трех обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ, ч. 3 ст. 238 УК РФ). Для пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина запросили 6 и 5 лет соответственно по обвинению в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).



Сообщается, что прения по делу продолжатся 1 июня.





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