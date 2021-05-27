В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных проходят обыски

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27 мая 2021, 19:27 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД проводят оперативные мероприятия в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Сам глава региона в настоящее время находится на лечении за пределами региона.



Чиновники не комментируют ситуацию, а мэр Оренбурга подтвердил проведение оперативных мероприятий, уточнив, что на данный момент ему не предъявлено никаких обвинений.



Ранее,18 мая, городская администрация уже сообщала об оперативных мероприятиях в ее здании. Силовики проверяли финансово-хозяйственную деятельность МКУ «БиОз» (занимается благоустройством и озеленением), МКУ «Комсервис» (отвечает за уборку в городе), а также МАУ «Оренбургсервис» (курирует работу природных парков). Тот визит не привел к возбуждению уголовного дела и предъявлению обвинений.



В июне 2020 года следователи изъяли у чиновников документацию в рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц городского управления организации дорожного движения (УОДД) и МБУ «Центр организации дорожного движения». По данным следствия, представители мэрии Оренбурга подписали акт выполненных работ по контракту на сумму 8,2 млн руб. на установку пешеходных ограждений в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но конструкции были установлены с нарушением требований ГОСТа. По информации мэрии, официальных уведомлений о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц администрации так и не поступило.





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