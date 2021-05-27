Зрители могут посещать ЧМ по хоккею в Риге с 1 июня

Правительство Латвии разрешило посещать зрителям матчи ЧМ по хоккею с 1 июня. Какие правила действуют?
Поправки правительства Латвии к эпидемиологическим мерам безопасности для ограничения распространения инфекции коронавируса предусматривают, что за матчами ЧМ с трибун смогут наблюдать только те, кто имеет сертификат, подтверждающий, что человек был вакцинирован от коронавируса и прошло 14 дней после завершения полного курса, или же 22-90 дней после получения первой дозы вакцины.
Матчи могут посещать и те, кто переболел коронавирусом.
Зрители должны будут предоставить контролеру персональный входной билет с именем, документ, удостоверяющий личность и действующий сертификат. В зале зрители должны быть в защитных масках.
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