Зрители могут посещать ЧМ по хоккею в Риге с 1 июня

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27 мая 2021, 18:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Правительство Латвии разрешило посещать зрителям матчи ЧМ по хоккею с 1 июня. Какие правила действуют?



Поправки правительства Латвии к эпидемиологическим мерам безопасности для ограничения распространения инфекции коронавируса предусматривают, что за матчами ЧМ с трибун смогут наблюдать только те, кто имеет сертификат, подтверждающий, что человек был вакцинирован от коронавируса и прошло 14 дней после завершения полного курса, или же 22-90 дней после получения первой дозы вакцины.



Матчи могут посещать и те, кто переболел коронавирусом.



Зрители должны будут предоставить контролеру персональный входной билет с именем, документ, удостоверяющий личность и действующий сертификат. В зале зрители должны быть в защитных масках.

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