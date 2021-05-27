В Москве обнаружили недвижимость элиты из ближнего зарубежья

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27 мая 2021, 18:37 Источник: sobesednik.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По информации издания «Собеседник», родственники некоторых высокопоставленных иностранных политиков являются владельцами престижной недвижимости в Москве и Подмосковье. Представители элиты стран ближнего зарубежья стремятся переехать в Московский регион.



Поселок «Довиль», который располагается в 10 километрах от столицы по Минскому шоссе, отличается уникальной архитектурой элитного французского курорта. При строительстве зданий, выполненных в старинном нормандском стиле, были использованы материалы архивов конца XIX - начала XX веков. Именно в этом месте владеет 22 сотками и особняком бывший премьер Армении Карен Карапетян, смещенный с должности в 2018 году в результате народных протестов. Помимо этого, с 2019-го Карапетян занимает пост советника главы российского Газпромбанка.



Сын покойного министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова имеет российское гражданство. Пока его отец с 2006-го по 2018-й возглавлял оборонную промышленность Азербайджана, Рашад Джамалов скупал элитные квартиры в Москве. Среди его владений - четыре квартиры в ЖК River House на Саввинской набережной общей площадью 631 кв. м, две квартиры в ведомственном доме Управления делами президента, 190-метровая квартира на улице Вересаева, нежилое помещение в 600 квадратов рядом с метро «Семеновская» и 773-метровое здание под магазин «Пятерочка» на Новочеремушкинской улице.



По данным «Собеседника», общая стоимость принадлежащего Рашаду Джамалову имущества составляет более 1 миллиарда рублей. Известно, что часть недвижимости Джамалова отошла в прошлом году его супруге по брачному договору.



Сыну министра иностранных дел Узбекистана Данияру Камилову принадлежат две квартиры в клубном доме класса deluxe Park Residence, который находится в Москве рядом с Крымской набережной и «Президент-отелем» в районе Якиманка. Стоимость недвижимости сына главы МИД Узбекистана оценивается почти в 900 млн рублей. Камилов работает в российском Газпромбанке, а также ему принадлежит «Восточная логистическая компания», которая выполняет железнодорожные перевозки.



Сын президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева тоже находится в России и является владельцем нескольких квартир. Он входит в совет директоров и бенефициаров подмосковного ОАО «Маяк». Компании принадлежит жилой комплекс «Маяк», расположенный в одном из самых уникальных и привлекательных мест Старых Химок. Местные экоактивисты ранее возмущались тем, что для строительства небоскребов были вырублены деревья парка имени Льва Толстого и уничтожен городской стадион.



Имеет квартиру в Москве и супруга экс-директора Службы внешней разведки Казахстана Аманжола Жанкулиева. Стоимость ее недвижимости оценивается в 59 миллионов рублей. Квартира находится в доме, расположенном недалеко от Кутузовского проспекта и Поклонной горы.



Управляющим семейными активами Виктора Януковича во времена его президентства был предприниматель Сергей Ермольчук. В 2016 году, согласно выпискам из Росреестра, он приобрел сразу две квартиры в Москве на Большой Грузинской. Интересно, что по соседству с ним проживает семья бывшего посла России на Украине Михаила Зурабова.



Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Засуха, представлявшая в парламенте «Партию регионов», обосновалась в 220-метровой квартире на Новом Арбате. Семья еще одного экс-депутата Верховной рады Валентина Ландыка поселилась на улице Трубецкой.



Экс-премьер Украины Николай Азаров официально получает зарплату на телеканале «Россия», обличая «киевский режим». У его семьи есть недвижимость на Рублевке, которая оценивается в 300 млн рублей.





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