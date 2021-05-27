Стивен Сигал принял решение вступить в партию «Справедливая Россия - за Правду»

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27 мая 2021, 17:58

Сивен Сигал, фоо: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Голливудский актер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу официально вступит в партию "Справедливая Россия – За правду".

Там он будет заниматься вопросами экологии.

Ранее Сигал был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к "Справедливой России - За Правду".

Во время заседания Палаты депутатов актер будет представлять свои планы по работе в сфере экологии. Сигал с 2016 года является российским гражданином.

Напомним, голливудский актер с 2016 года является гражданином России.

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