Экс-секретарь отделения «Единой России» в Бурятии осужден за смертельное ДТП

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27 мая 2021, 16:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Суд приговорил бывшего вице-спикера Народного хурала Бурятии, секретаря реготделения «Единой России» Баира Жамбалова к шести годам и одному месяцу колонии-поселения. Он признан виновным в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.



Пятого января 2020 года Баир Жамбалов возвращался с рыбалки и, нарушив правила дорожного движения, сбил студентку Галю Бурчевскую. Скорость автомобиля в момент столкновения была 88 км/ч. Получив многочисленные травмы, девушка скончалась. После наезда подсудимый умышленно скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшей.



Позже в полицию явился предприниматель Галуст Пилосян и сообщил, что за рулем автомобиля в момент ДТП находился он. Однако свидетели происшествия отмечали, что человек, похожий на Пилосяна, находился на правом пассажирском сидении.



Прокурор Алексей Гарипов запрашивал для подсудимого Жамбалова десять лет колонии общего режима, но по решению суда виновник смертельного ДТП проведет шесть лет и один месяц в колонии-поселении. Официальный представитель СУ СКР по Бурятии Дмитрий Столяров сообщил, что друзья депутата, которые были с ним на рыбалке, пытались запутать следствие и давали показания «в угоду политику». Он добавил, что после вступления приговора в силу свидетели, дававшие ложные показания, будут привлечены к уголовной ответственности.





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