Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила второго ребенка

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27 мая 2021, 17:02

Татьяна Волосожар, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями во второй раз. "Наша семья стала больше на 3 кг 950 гр" - написала Татьяна в Instagram.

Она отметила, что ребенка все очень ждали. У нее сейчас такие чувства, что хочется обнять весь мир. Волосожар поблагодарила мужа за то, что "было так комфортно, спокойно и не страшно!"

Татьяна Волосожар и Максим Траньков вместе с 2012 года. В феврале 2017 года спортсменка родила дочь, которую назвали Анжеликой.

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