Что ждет сборная Латвии по хоккею от матча с американцами

Сегодня, 27 мая, сборная Латвии по хоккею проведет свой четвертый матч на ЧМ. Латвийские спортсмены сыграют со сборной США. Какой прогноз?
Сразу отметим, что сборная Латвии отменила тренировку, которая была запланирована на 25 мая, чтобы хорошенько отдохнуть. Подготовка к матчу с американцами началась утром 26 мая. Защитник первой пары сборной Латвии Кристианс Рубинс высказался о сборной США: «Эта сборная является одной из самых сильных команд, если не самой лучшей. Американцы показывают очень быстрый хоккей. Игра против США будет довольно острой. Каждому из нас надо показать себя с лучшей стороны». Напомним, сборная Латвии стартовала с победой над Канадой (2:0), затем уступила Казахстану (2:3 бул) и обыграла Италию (3:0).
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