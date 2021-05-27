Российские металлурги могут получить новые льготы

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27 мая 2021, 16:07

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Многие из нас помнят, как в 90-е годы блистал своими реформами Егор Гайдар. Похоже, что в наши дни реформаторский дух и амбиции охватили нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина. На днях Счетная палата выступила с идеей ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов, инвестирующих в геологоразведку. Причиной этого предложения представляются принятые в 2020 году поправки в Налоговый кодекс, увеличившие НДПИ для руд цветных и чёрных металлов в 3,5 раза.



Интересно, что Кудрин предложил ввести налоговые послабления в тот момент, когда Алексей Мордашов поднялся на первую строчку рейтинга «Форбс». Каковы же реальные мотивы Алексея Кудрина в этой истории?



Сторонники этой идеи отмечают, что рост фискальной нагрузки на металлургов сокращает инвестиционный потенциал и предприятия при этом теряют стимул к проведению рискованных, не гарантирующих результата геологоразведочных работ. Доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что причина кроется в другом: вышеозвученная инициатива Счётной палаты призвана раз и навсегда снять вопрос о сверхприбылях металлургов.



«Как Ленин говорил: формально правильно, а по существу издевательство. Господин Кудрин (а эта идея, конечно, исходит лично от него, никакого отношения к функциям Счётной Палаты она не имеет) решил дискредитировать налоговые инвестиции как таковые, - считает Делягин. - Государство, безусловно, должно поддерживать геологоразведку, в том числе за счёт НДПИ, как оно делает в нефтяной отрасли. Но мизерное налогообложение металлургических компаний и так создаёт гигантские денежные потоки, в основном направляемые на выплату дивидендов, в том числе тех, которые офшорная аристократия выплачивает сама себе. О каких льготах может идти речь? Правительство вряд ли на это пойдёт. Предложение Кудрина – не глупость, а скорее попытка раз и навсегда закрыть тему с высокими дивидендами и минимальными инвестициями металлургов. Это типичный случай, когда наши либералы во власти действуют как обслуживающий персонал офшорной аристократии».



По итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр в 2018-2020 годах, всё-таки появилось предложение ввести льготы для частных компаний. Как будто «Северсталь», ММК и НЛМК только тем и занимались, что вкладывали деньги в поиск и развитие новых месторождений, а потом вдруг перестали.



Разговоры о повышении НДПИ начались на фоне снижения цен на углеводороды, когда правительству пришлось увеличить заимствования и ввести налог на банковские депозиты. Но цены на металлы продолжают расти и сейчас, а крупнейшие металлургические предприятия как направляли, так и продолжают направлять на дивиденды чуть ли не 100% свободного денежного потока.



Так, если судить по отчётности по МСФО, то поступления в бюджет от «Газпрома» (вместе с «Газпром нефтью») в прошлом году составили 1,4 трлн руб., НЛМК – 0,021 трлн руб., «Северстали» – 0,01 трлн руб. При этом совсем недавно мы увидели, как стремительный рост акций последней сделал её владельца Алексея Мордашова богатейшим человеком в России. Состояние его семьи журнал «Форбс» оценил в 30 млрд долларов.



В то же время эксперты компании VYGON Consulting посчитали, что крупнейшие металлургические и химические предприятия России спокойно могли бы увеличить доходы бюджета на 1,7 трлн рублей в год. Для этого требуется лишь более тонкая настройка налоговых режимов. Согласно выводам аналитиков, на момент активной фазы обсуждения новых ставок НДПИ нефтяники платили государству в пять раз больше налогов, чем другие сырьевые отрасли вместе взятые. Даже с учётом многочисленных льгот валовые налоги (экспортная пошлина и НДПИ) составляли около 60% цены нефти и 30-40% цены газа. При этом в VYGON Consulting подсчитали, что в цене продукции металлургических предприятий доля налогов не превышала на тот момент 10%. И ситуация выглядит так, что с тех пор практически ничего не изменилось.



Владелец НЛМК Владимир Лисин в открытую заявил, что после повышения НДПИ часть продукции будет невыгодно выпускать. «Северсталь» предложила вывести из-под новой инициативы проекты с ростом добычи более, чем на 10%. При этом сначала говорилось, что затея Минфина может принести казне дополнительные 560 млрд рублей в год, но в экономическом обосновании поступивших в Думу поправок в Налоговый кодекс речь шла уже о 90 млрд рублей.



Тем временем крупнейшие горно-металлургические компании продолжают направлять на дивиденды почти 100% свободных денег. НЛМК по итогам I квартала 2021 года планирует потратить на дивиденды 46,21 млрд рублей. «Северсталь» за тот же период выплатит акционерам 39,18 млрд рублей. И речь идет не о каких-то абстрактных акционерах, а о всё том же Владимире Лисине, владеющим почти 80% НЛМК через кипрскую Fletcher Group Holdings Ltd, и Алексее Мордашове, которому не без участия иностранных юрлиц принадлежит 77% акций «Северстали». И в это время Кудрин предлагает ввести для олигархов дополнительные послабления.





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