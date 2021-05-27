В Челябинской области пройдет благотворительный автопробег

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27 мая 2021, 16:04 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Его организует Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная».

19 июня в честь своего 10-летия благотворительный фонд «Родная» проведет автопробег «С «Родной по родному краю». К нему присоединятся около 100 человек — это известные юноуральцы и неравнодушные жители региона. Участники смогут внести свой вклад в помощь тяжелобольным детям, а также познакомиться с живописными местами Челябинской области.

Полный маршрут организаторы пока не раскрывают, однако в рамках пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», было отмечено, что в программу включены мастер-классы, презентации, дегустации и флешмоб. Также участники посетят уникальный памятник архитектуры — это Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который был заложен в 1812 году. Волонтеры фонда «Родная» помогают его восстановить.

Подробная информация о мероприятии опубликована на сайте организации.

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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