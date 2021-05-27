Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией

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27 мая 2021, 15:53

Фото: pixabay.com

Столица России вошла в число мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий городских властей в период пандемии коронавируса.



Рейтинг был составлен экспертами центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) на основании данных о состоянии системы здравоохранения, стабильности экономики и социальной сферы, а также устойчивости городского бюджета в период пандемии.



Он охватывает данные с февраля прошлого года по май текущего года. Среди представленных городов — 19 мегаполисов, в которых проживают 230 миллионов человек. Первое место занял Сингапур, в топ-5 также вошли Шанхай, Сеул и Пекин.



На высокую позицию Москвы повлияли развитая инфраструктура системы здравоохранения, низкий уровень безработицы и государственного долга, устойчивость бюджета, поддержка бизнеса.



По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала пандемии были приняты пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 миллиардов рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Введенные меры позволили поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются. Так, общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года почти на 37 процентов.



Владимир Ефимов отметил, что торговые обороты увеличились даже на фоне снижения посещаемости торговых центров. В апреле 2021 года посещаемость была на 24 процента ниже уровня апреля докризисного 2019 года. Жители постепенно переходят к онлайн-покупкам. Для этого в столице созданы все необходимые условия.



По данным экспертов, Москва занимает первое место по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых городов. По сравнению с другими мегаполисами у столицы отмечался низкий уровень долга до пандемии, что позволило своевременно увеличить расходы для борьбы с коронавирусом. В 2020–2021 годах Москва значительно нарастила расходы на здравоохранение (плюс 48 процентов в реальном выражении) и социальную политику (15 процентов в реальном выражении), сохранив высокие социальные стандарты для жителей.



Специалисты также отметили, что высокая позиция Москвы в рейтинге - результат сбалансированной экономической политики, основным фактором которой стало быстрое восстановление деловой активности, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета.





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