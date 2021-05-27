Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада в Новой Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2021, 13:58

Фото: соцсети

Мэр Москвы осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса «Испанские кварталы» в ТиНАО.



Сергей Собянин сообщил, что они построены по уникальному проекту – «по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности новой современной школы».



Столичный мэр подчеркнул, что Новая Москва продолжает строиться.



«За последние годы здесь построено около 80 объектов соцкультбыта: дороги, линия метро, (территория) превращается в полноценную городскую застройку. Жилищный комплекс «Испанский квартал» уже построен по городскому принципу не спального района, а такой городской застройки - с бульварами, улицами, объектами соцкультбыта, услугами. Конечно, важно, чтобы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность, возводились параллельно строительству жилья», - отметил Собянин.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщила, что первых учеников новая городская школа №547 планирует принять уже 1 сентября 2021 года. В основу проекта ее строительства была положена идея создания дружелюбной и открытой среды, которая оказывает позитивное воздействие на формирование личности ребенка.



Правое крыло, ближайшее к расположенным на школьной территории детским площадкам, отведено для младшей школы. В рекреации второго и третьего этажей оборудуют амфитеатр с мини-скалодромом. Левое крыло отведено для учеников средней и старшей школы. Здесь будет находиться большой лабораторный блок со всем необходимым для занятий робототехникой, 3D-печатью, технологиями «виртуальной реальности» и сити-фермерством. В центральной зоне школы будет размещен амфитеатр. Помимо амфитеатра в центральной зоне расположен круглый концертный зал-трансформер с артистическими комнатами и кладовой для декораций. В специальной арт-зоне ребята смогут учиться живописи, дизайну и архитектуре.



Проход на территорию школы будет контролироваться с помощью отдельно стоящего КПП с зоной ожидания для родителей.



Отмечается, что новый детский сад станет первым дошкольным учреждением Москвы, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений. Новаторское решение - большие окна, расположенные всего в 30 см над уровнем пола с широкими подоконниками, позволяющими малышам сидеть на них и наблюдать за внешним миром. На втором этаже появится кулинариум, оснащенный бытовой техникой для полноценного приготовления пищи, что позволит детям осваивать азы кулинарии и выпечки. Также в детском саду будет работать бассейн.



Сообщается, что с 2011 года в Москве было построено 440 зданий образовательных учреждений, в том числе 317 детских садов и 123 школы. Из общего числа новых детских садов и школ 256 объектов построено за счёт городского бюджета, 184 – за счёт инвесторов.



С начала 2021 г. введены в эксплуатацию 10 объектов образования – 3 школы на 1 000 мест и 7 детских садов на 1 190 мест.



В планах на 2021-2023 гг. – строительство ещё 180 новых зданий школ и детских садов.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости