Крымские топливные «войны» к снижению цены на бензин пока не приводят

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27 мая 2021, 13:25 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

При всей радужности окраски топливных брендов, основой их стратегии является злонамерение в уничтожении конкурентов.

Все «прелести» вхождения в этот бизнес на себе ощутил новый игрок топливного рынка Крыма – его пытались вышвырнуть в прямом смысле этого слова, с привлечением силовиков, которых возможно втемную использовали, убедив выступить на якобы светлой стороне. Сейчас участники конфликта перебираются с улиц в суды, где сторона, считающая себя потерпевшей, будет доказывать – вести бизнес следует цивилизованно, а методы «а-ля 90-ые» надо было оставить в девяностых.

Говорят, недавно АКСЕНОВ лютовал из-за срыва сроков строительства придорожных комплексов на «Тавриде». Ему, как рассказывают знающие люди, объясняли – это в немалой мере связано с саботажем смежников, которые – есть такое подозрение – действуют в интересах какого-то заинтересованного лица и даже фио этого лица называли. Сергей Валерьевич якобы назвал подозрения ахинеей, из чего участники дискурса сделали вывод, что он не совсем над схваткой.

Отношения между властями Крыма и местным топливным бизнесом имеют особый оттенок серого – они какие-то полуделовые-полуличные. Власти неоднократно заключали с нефтетрейдерами меморандумы о неповышении цен, ничего со своей стороны официально не обещая, но очевидно попадая в зависимость от предпринимателей, которым уже не откажешь в различных просьбах. А кто дольше меморандум держал, у того и просьбы больше и больше просьб.

К сожалению, все эти «танцы с бубнами» за топливное главенство в регионе не ведут к снижению цен ни на бензин, ни на солярку, ни на газ. Крым как-то уже привычно стали называть «тупиковым регионом» тем самым объясняя всю его дороговизну. Но мне кажется, что термин этот имеет куда больший смысл.

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