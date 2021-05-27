Депутат предложил изгнать демонов из Саратовской облдумы

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2021, 13:02 Источник: t.me/vglush

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Изгнать демонов из здания Саратовской областной думы предложил один из местных депутатов. Он посчитал необходимым освятить главный зал парламента после того, как народные избранники вступили в очередную горячую полемику.



«Давайте пригласим батюшку. А то у нас на первой полке чертыхаются, на второй полке творится какая-то вакханалия, и третью тоже пора освятить. Пусть кадилом помашет», - заявил депутат.



Он посчитал, что это может положительно повлиять на поведение парламентариев, которое пока, по его мнению, оставляет желать лучшего. В то же время вопрос, «о ком шла речь – о реальных злых силах или областных депутатах», остался открытым.





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