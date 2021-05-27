Депутат предложил изгнать демонов из Саратовской облдумы

Изгнать демонов из здания Саратовской областной думы предложил один из местных депутатов. Он посчитал необходимым освятить главный зал парламента после того, как народные избранники вступили в очередную горячую полемику.
«Давайте пригласим батюшку. А то у нас на первой полке чертыхаются, на второй полке творится какая-то вакханалия, и третью тоже пора освятить. Пусть кадилом помашет», - заявил депутат.
Он посчитал, что это может положительно повлиять на поведение парламентариев, которое пока, по его мнению, оставляет желать лучшего. В то же время вопрос, «о ком шла речь – о реальных злых силах или областных депутатах», остался открытым.
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