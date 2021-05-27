Таганрог, как предвестник необратимых последствий

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27 мая 2021, 12:30

Фото из открытых источников

21 мая на очистных сооружениях Ростовского водоканала, отравились метаном 18 рабочих. Десять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице, так и не выйдя из комы.

По информации сотрудника водоканала, несколько человек спустилось в колодец менять задвижку и отравились сероводородом.

25 мая суд в Ростове арестовал главного инженера Таганрогского водоканала Юрия Полякова. Его подозревают в «Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Главному инженеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Первопричина трагедии - ужасающее состояние инфраструктуры сетей Водоканала по все стране. Подобная трагедия может произойти в любой день почти в любом российском городе, за исключением Москвы или Санкт-Петербурга. Недофинансирование модернизации этой сферы колоссальное. Сегодня региональные чиновники скорее заинтересованы в окончательном развале МУПов с целью передачи стратегических объектов жизнеобеспечения в концессию для краткосрочного извлечения персональных дивидендов от лоббирования интересов частного бизнеса.

В Рязани, нашумевшей на всю страну «казусом Грекова», особенно ярко проявляется элитарная борьба за государственный бюджет и влияние на муниципальные предприятия. Кому предназначены сверхдоходы от «серых» схем, вероятно, знает депутат рязанской городской думы Сергей Караев. В основном он занимается подрядными работами в сфере ремонта и строительства теплотрасс и трасс водоснабжения. Когда ростовские руководители Рязанской области в целях передачи в концессию Водоканала приняли решение о снижении эффективности работы МУП, интересы Караева и ростовских сошлись. Для вывода средств он проводил работы по завышенным ценам и с низким качеством. Чтобы контролировать весь процесс Караев протолкнул на должность директора Водоканала своего подельника Романа Мощенкова. Сам же занял должность советника директора. Но буйный нрав десантника Мощенкова чуть не разрушил все планы преступной колаборации. Помимо подрядных работ на нового директора возлагались обязанности вывода средств со всех статей бюджета в карман Грекова и Кo. Но жадность подвела Мощенкова, не туда сунул свой нос. Ростовские быстро решили данную проблему. Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова благодаря природной сговорчивости заняла высокий пост 1 марта 2019 года. Интересен факт, что уже 1 июля на должность директора МУП «Водоканал города Рязани» назначен протеже Грекова-Росляковой – муж сестры зампреда Андрей Акулов. Не тронув «интерес» Караева, схема уничтожения МУП «Водоканал города Рязани» эффективно работает до сих пор. По информации бывших сотрудников рязанского водоканала, новоявленный директор благодаря надежной «крыше» в обход госказны монетизировал новые подключения, а также несанкционированные врезки к городской системе водоснабжения и водоотведения. Вместе с коллегой по горсовету Александром Чайкой депутатский корпус предпринимателей убедил председателя городской думы Юлию Рокотянскую в необходимости согласования кандидатов на должность руководителя водоканала с думой. Попытка лоббирования Караевым и Чайкой своих кандидатов в управленческие кадры муниципальных предприятий направлена на реализацию политики Грекова по получению мзды с частных промышленных предприятий Рязани за возможность осуществлять несанкционированный сброс нечистот в городской коллектор.

Подземная система коллекторов МУП «Водоканал города Рязани» настолько изношена, что даже на новых участках городских дорог асфальт проваливается буквально за год. Причина не в грунтовых водах или плохом качестве покрытия, а в износе и разрушении подземных коллекторов ввиду незаконных сбросов сульфидсодержащих веществ. Проблема небезопасных дорог и изношенной системы коллекторов напрямую связана с появлением запаха в различных районах города. Запах тухлых яиц появляется из городской канализационной сети. По информации Росприроднадзора, в декабре 2020 года и марте 2021-го были "отобраны пробы промышленных выбросов" на объектах МП "Водоканал города Рязани". Конкретно речь идет о канализационно-насосных станциях (КНС). И вот, в тех в тех самых стоках на КНС №4 обнаруживается превышение нормативов по аммиаку и фенолу в 114 и 164 раза, а на КНС №№10 и 6 - по сероводороду в 39 и 188 раз. Кроме того, превышения по сероводороду зафиксировали на КНС "Затинная" (в 6 раз) и КНС "Дядьково" (в 5 раз). Из всего этого делается вывод о происхождении вони в городе. Ведомство сообщает, что привлекло к ответственности "Водоканал", его должностных лиц и выдало предписания об устранении нарушений. Притом канализационно-насосные станции - это закрытые объекты, капитальные сооружения, которые располагаются прямо посреди жилой застройки и травят горожан.

По информации Роспотребнадзора от 18.05.2021 года, проекты санитарно-защитных зон для канализационно-насосных станций есть только для КНС № 3,4,6. И свои обязанности по контролю за качеством атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон даже там МУП «Водоканал города Рязани» не выполняет. На остальных КНС санитарно-защитные зоны не определены и вовсе. Получается, что нет санитарно-защитных зон, а значит, нет проблем, связанных с возможными обоснованными претензиями надзорных органов.

В Рязани, будто намеренно портится качество подаваемой в дома воды, не осуществляется работа по развитию системы ливневой канализации, доводится до аварийного состояния городская коллекторная система. И за этим всем наверняка стоит группа заинтересованных должностных лиц с целью передать олигархам в частные руки стратегический ресурс города.

В период с 28 по 30 мая Общественная палата Рязанской области планирует провести экологический форум с участием руководителей федеральных управлений надзорных органов, а также губернатора региона Николая Любимова. Узнают ли профильные руководители федеральных надзорных ведомств об этой существенной экологической проблеме регионального центра? Будет ли готов губернатор Любимов в очередной раз держать ответ за историческое наследие команды Грекова, бездействие главы администрации города Сорокиной и отсутствие системной работы в контроле за качеством стоков городской системы коллекторов.

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