В Севастополе силовики будут расследовать скандал на кинофестивале с фильмом «Ополченочка»

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27 мая 2021, 12:16 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: кадр из фильма "Ополченочка"

На крымском фестивале вместо российской показали украинскую ленту. Скандал дошел до Москвы.



Инцидент случился в ходе фестиваля «Золотой витязь». 24.05.21 намеревались показать ленту «Ополченочка» (где роль самой себя сыграла Наталья ПОКЛОНСКАЯ), однако вместо этого на экраны запустили фильм, рассказывающий историю украинских участников так называемой антитеррористической операции (АТО).



По «горячим следам» один из организаторов фестиваля объяснил – это досадное недоразумение, так как технический сотрудник не недоразумению скачал из интернета не тот фильм. Фраза «они похожи» не прозвучала, но выводы из этого подразумевались именно такие.



Спустя пару дней российский писатель и политик Захар ПРИЛЕПИН обратился в ФСБ с требованием расследовать подмену копий фильма, так как это может вполне быть идеологической диверсией. Его точку зрения поддержали авторы фильма, утверждающие, что отправили на конкурс свою работу в согласованном с организаторами формате и никакой необходимости поиска «Ополченочки» в интернете не было.

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