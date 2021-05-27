Мэр Риги: Белорусским хоккеистам не о чем волноваться

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2021, 11:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

До сих пор не утихают возмущенные разговоры о том, как мэр Риги Мартиньш Стакис заменил в столице Латвии флаг Беларуси в период ЧМ. Глава самоуправления города дал комментарии по данному поводу.

Говоря о ситуации с заменой флагов стран-участниц ЧМ по хоккею на рекламном стенде на улицах столицы Латвии, г-н Стакис отметил, что за ГОРОДСКИЕ УКРАШЕНИЯ ответственность несут только власти города.

Если честно, то лучше бы промолчал, на мой взгляд.

Слава Богу, мэр Риги добавил в своих комментариях, что у хоккеистов сборной Беларуси не должно быть ни малейших опасений за свою команду:

«У белорусской команды нет ни каких оснований беспокоится!», заявил г-н Стакис.

По его мнению, ЧМ по хоккею в Риге проходит без проблем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости