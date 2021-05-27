Депутат Сейма Латвии извинился перед белорусскими хоккеистами

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2021, 10:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: gid55.ru; депутат Сейма Айгарс Бикше

На днях депутат Сейма Айгарс Бикше, после инцидента с самолетом «Афины-Вильнюс», разразился гневной речью о том, что белорусских хоккеистов, которые находятся в Риге на ЧМ, следует обменять на политзаключенных, которые находятся в Минске. Это вызвало бурную реакцию общественности.



Депутат Сейма вынужден был извиниться:



«Приношу свои извинения тем хоккеистам, которых это предложение оскорбило или смутило, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу своей команде. По иронии судьбы, белорусские хоккеисты находятся сейчас в гораздо более безопасной стране, чем та, в которую они отправятся после чемпионата. Сборная Беларуси, конечно, не виновата. Наверное, не виноваты и пилоты истребителя, которые заставили самолет приземлиться. Те сотрудники службы безопасности, которые провели диверсию в самолете, тоже делали свою работу. И те, кто бьют представителей оппозиции на улицах белорусских городов, а теперь допрашивают Романа Протасевича, тоже не виноваты. Главные виновники -оппозиция, журналист, а теперь и депутат Бикше! Скажите, как разорвать огромный круг ни в чем неповинных людей, которые выполняют приказы диктатора и защищают его от ухода на пенсию? Страны ЕС соблюдают международные нормы и обязательства, но такие правила на белорусского диктатора не распространяются. Он позволил фальсифицировать выборы, жестоко подавить оппозицию, а теперь угнать международный самолет и арестовать оппозиционера, который находился в правовом пространстве ЕС. Похищен человек, который полагал, что ему ничего не угрожает, пока он находится на территории ЕС, а мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Он доверял ЕС, а ЕС не смог его защитить. Сегодняшняя реальность такова, что у международного сообщества и ЕС нет рычагов воздействия на белорусского диктатора: журналисту Роману Протасевичу грозит смертная казнь. Вот это действительно страшно!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости