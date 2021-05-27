Депутат Мосгордумы Козлов: Онлайн-голосование через мобильное приложение может привлечь до 1,5 млн избирателей

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27 мая 2021, 10:54

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Депутат Мосгордумы Александр Козлов считает, что дистанционное голосование на осенних выборах с помощью интернет-сервисов и мобильных приложений может привлечь до 1,5 млн избирателей.



«Цифровая сфера сегодня является синонимом развития, прогресса и поэтому многие захотят испробовать новый механизм. Сработает и эффект новизны, и тот кредит доверия, который уже наработан благодаря успешной работе портала Госуслуг, официального сайта мэра Москвы и других сервисов, которые стали существенно проще с переходом в онлайн», - отметил парламентарий.



По его словам, для пользователя интернет-сервиса важен фактор времени.



«В эпоху интернета мы привыкли к тому, что ответ на любой вопрос мы можем получить круглосуточно: найти информацию, подать жалобу, записаться к врачу можно 24 часа в сутки, откуда угодно: из дома, с работы, из метро. Если у избирателя будет такой же уровень доступности к голосованию, то к выборам, решению государственных и муниципальных вопросов подключатся и те, кто раньше в них не участвовал, кому не хватало времени, либо интереса к изучению вопроса», - считает парламентарий.



Александр Козлов подчеркнул, что важно одновременно вести разработку функционала голосования как с помощью сайта, так и с помощью мобильных приложений.



«Развивать одновременно и сайт, и приложение - сегодня аксиома для разработчика любого сервиса. Этот подход применим и к реализации избирательных прав. Сейчас в Москве готовятся два приложения. Одно приложение позволит голосовать на выборах, второе поможет оперативно и бесперебойно работать наблюдателям. Такой подход позволит привлечь еще больше электората. По предварительным оценкам, в выборах в сентябре в дистанционном формате могут принять участие до полутора миллиона избирателей», - добавил депутат.



Он напомнил, что Москва в этом году реализует в онлайне еще одну важную возможность - сбор подписей для выдвижения на довыборах в Мосгордуму.



«Кандидаты смогут собрать в дистанционном формате до 50% подписей, соответствующий закон уже принят Мосгордумой. Переход выборных процедур, процесса сбора подписей, наблюдения за голосованием в онлайн даст возможность каждому интересующемуся увидеть, как устроены выборы, как влияет твой голос на решение городских вопросов, как личные интересы, предпочтения становятся политическими, то есть групповыми, общими. Этот процесс должен быть прозрачным и защищенным от вмешательств и переход в онлайн обеспечит людям необходимый уровень уверенности», - заключил Александр Козлов.





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