Собянин представил новую концепцию московских библиотек

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27 мая 2021, 10:39 Источник: sobyanin.ru

Фото Е. Самарина, мos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как московские библиотеки становятся городскими гостиными.



«Сегодня Россия отмечает День библиотек - праздник всех, кто любит книгу. И в особенности - людей, которые сделали любовь к книге своей профессией. Я от всей души поздравляю московских библиотекарей с профессиональным праздником. Ваш труд очень важен для нашего любимого города и миллионов москвичей! В Москве работает 1,6 тыс. самых разнообразных библиотек. Среди них - всемирно известные хранилища знаний: Российская государственная библиотека и Библиотека иностранной литературы. Библиотеки есть в каждом вузе и школе Москвы. Однако ближе всех к москвичам находится городская сеть - 440 библиотек, в большинстве своем расположенных в жилых районах. Очень часто - на первых этажах домов. Общий книжный фонд городских библиотек составляет 17,2 млн изданий», - говорится в сообщении мэра столицы в блоге на его персональном сайте.



Сергей Собянин отметил, что сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение.



«В рамках программы «Московские библиоцентры» мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное - меняем концепцию работы библиотек», - сообщил мэр Москвы.



Он уточнил, что на месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами и минимумом возможностей для читателей открываются городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов.



«Новая московская библиотека — это открытое пространство, где можно просто подойти к полке и выбрать любую понравившуюся книгу. Все библиотеки имеют бесплатный Wi-Fi», - отметил Сергей Собянин.



Всем желающим доступен единый читательский билет. Он дает возможность, зарегистрировавшись в одной библиотеке, посещать все библиотеки городской сети. Уже более 511 тысяч москвичей оформили единый читательский билет.





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