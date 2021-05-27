Певица Саманта Тина разочарована тем, как латвийцы встретили ее после «Евровидения»

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27 мая 2021, 10:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Певица Саманта Тина совершенно разочарована тем, как ее встретили в Латвии после «Евровидения». Об этом она рассказала латвийским СМИ.

Саманта не скрывает своего разочарования от ряда негативных комментариев, которыми «наградили» ее соотечественники, но уверяет, что с гордостью относится к своему выступлению.

«После того, как я не попала в финал конкурса, то получила множество негативных комментариев. Но я не наблюдала у коллег из балтийских стран подобного негатива. Эстонец тоже не попал в финал, а что писали его соотечественники? «Он наш, и мы не хотим его отдавать», «Ждем дома и сильно любим» А у нас? «Дрянь!», «Я не жду тебя в Латвии», «Нам такая не нужна!» Вот это все я читала. Это жестоко. Дорогие, этот негатив, эти крики, это безумие, через которое я прошла… И это все от своих?! Я все это прошла, и я горжусь!»

Напомним, Латвия заняла последнее место во втором полуфинале «Евровидения».

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