В Челябинской области назначен новый прокурор

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27 мая 2021, 08:12 Анна Семенова

Карен Габриелян направлен в Челябинск на пять лет. фото: прокуратура Республики Карелия

58-летний Карен Габриелян приехал к нам из Карелии

Сенаторы утвердили кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Путиным 18 мая. Карену Габриеляну 58 лет, он 10 лет занимал прокурорскую должность в Республике Карелия.

В Челябинскую область новый глава надзорного ведомства приедет пока на пять лет. Официально на новое место Габриелян был назначен вчера, 26 мая. Приказ появился на официальном сайте правовой информации.

Напомним, Виталий Лопин, руководивший южноуральской прокуратурой, несколько месяцев назад покинул свой пост и стал советником Игоря Алтушкина, председателя совета директора «РМК».

О Габриеляне известно, что он ярый противник коррупции, на его счету несколько громких дел с участием весомых лиц Карелии.

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