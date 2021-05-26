Собянин вручил московским предпринимателям премии «Прорыв года»

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26 мая 2021, 21:06

Фото: соцсети

Мэр Москвы в День российского предпринимательства вручил в Государственном кремлевском дворце представителям столичного бизнес-сообщества ежегодные премии «Прорыв года».



«Мы с вами пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы - Москва, и предпринимателям досталось. Я думаю, если не больше всего, то круто досталось. И я очень рад, что вы сегодня здесь в зале, что вы улыбаетесь, что у вас хорошее настроение. С праздником вас», - сказал Сергей Собянин.



Он добавил, что, когда в 2020 году началась пандемия коронавируса, «было очень больно видеть пустые витрины и пустые площади, и улицы Москвы». Тем не менее, власти города, и предпринимательское сообщество «долго работали над тем, чтобы столичные улицы были полны народу».



По словам Собянина, перед правительством столицы стояла очень трудная задача: не допустить роста заболеваемости и при этом обеспечить бизнес работой.



«Москва живет, работает, и количество предприятий, малых предприятий в городе при этом не стало меньше. Понятно, к сожалению, не все предприятия выжили, не все чувствуют себя после таких серьезных ударов прекрасно, но, тем не менее, в основе своей московский бизнес выжил и двигается вперед во многом благодаря вам, вашей энергии, вашим усилиям, вашему мужеству. Спасибо вам огромное за это», - отметил Сергей Собянин.



Мэр столицы считает, что московское бизнес-сообщество действительно совершило прорыв в 2020 году и справедливо удостоено премии «Прорыв года».



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в 2021 году подводятся итоги конкурса за 2020 год. Для участия в нем было подано более 4,4 тыс. заявок. Победителями стали 10 компаний.



Победителей определяют в номинациях «Гран-при года», «Креативный предприниматель года», «Мама - успешный предприниматель», «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Стартап года», «Цифровой предприниматель года», «Экспортер года», «Франшиза года».



Организатором конкурса является департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, оператором - ГБУ «Малый бизнес Москвы». Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства. Первый конкурс состоялся в 2019 году. Награды получили девять предприятий.





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