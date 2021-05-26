Южноуральский центр помощи детям стал победителем в конкурсе на прозрачность

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26 мая 2021, 18:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено центром «Звездный дождь»

Челябинский центр помощи детям с ментальными особенностями «Звездный дождь» вошел в тройку лучших по итогам конкурса на прозрачность. Он был организован сообществом «Благотворительное собрание «Все вместе» в социальной сети.

Конкурс проходил в формате онлайн-флешмоба. Участникам было предложено опубликовать пост о важности прозрачной благотворительности и сборе средств только на официальные счета. В рамках конкурса было создано 320 постов, их увидели 4 миллиона человек. Среди сотен заявившихся некоммерческих организаций «Звездный дождь» был выбран в тройку победителей.

Директор Челябинского центра помощи детям с ментальными особенностями Елена Жернова отметила, что сотрудники «Звездного дождя» с момента его создания прилагали все усилия, для того, чтобы сделать работу организации максимально прозрачной. Благотворители «Звездного дождя» могут получить сведения о своем пожертвовании онлайн и узнать, на какие цели были направлены средства.

Наградой за победу в онлайн-конкурсе станет публикация информации о челябинском центре ресурсом «Агентство социальной информации», освещающим деятельность некоммерческих организаций.

Добавим, что пожертвовать средства для помощи детям с расстройством аутистического спектра можно на сайте «Звездного дождя» (zvezda74.ru).

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