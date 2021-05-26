В России стартовала вакцинация животных от коронавируса

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26 мая 2021, 17:32

мужчина с собакой, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России начали прививать домашних животных от коронавируса отечественной вакциной "Карнивак-Ков". Прививку питомцам ставят в ветеринарных клиниках, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Это единственная в мире вакцина, разработанная учеными Россельхознадзора, с целью профилактики заболевания среди животных.

Вакцинация питомца обойдется хозяину примерно в 500 рублей.

В клинических испытаниях "Карнивак-Ков" были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех вакцинированных животных в ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

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