Собянин провел встречу с предпринимателями в новом центре «Бизнес.Техноград» на ВДНХ

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26 мая 2021, 17:19

Фото: соцсети

Мэр Москвы в День российского предпринимательства 26 мая встретился с представителями бизнес-сообщества города в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям «Бизнес.Техноград» на ВДНХ.



«Бизнес.Техноград» – новый центр обучения предпринимательским навыкам и компетенциям разных категорий граждан, начиная со школьников. Он станет центром проведения предпринимательских мероприятий, включая форумы, фестивали и лекции.



На сегодняшней встрече с мэром столицы присутствовали участники проектов «Бизнес уикенд.Старт» и «Стартап школа МБМ», слушатели акселерационной и преакселерационной программ «Бизнес.Уикенд», члены клуба молодых предпринимателей Business Update и Совета предпринимателей Москвы.



«Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. <...> Здесь, в «Технограде» - образование по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Вы тоже в этом участвуете или планируете участвовать. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса. И сегодня в этом замечательном месте открываем еще один такой большой корпус, где не будет обучения профессиям, а будет обучение бизнесу», - отметил Сергей Собянин.



Он обсудил с предпринимателями работу бизнеса в условиях пандемии коронавируса.



«Вы заметили, что мы с мая-апреля того года уже жестких ограничений не вводили. Это дорого стоило. Самая важная поддержка предпринимательства - это даже не какие-то специальные пакеты финансовой поддержки, а именно дать возможность спокойно работать», - подчеркнул мэр столицы.



Собянин напомнил, что в некоторых странах мира до сих пор действуют жесткие ограничения, а медицинская система не справляется с пандемией коронавируса.



«Мы справляемся, даем возможность бизнесу спокойно работать», - уточнил мэр.



Сергей Собянин подчеркнул, что в этих условиях важно обеспечить не только хорошую работу систему здравоохранения, но и экономики.



Он рассказал о том, что власти Москвы поддержали создание Совета предпринимателей столицы, который может проработать меры поддержки бизнесу, обсуждать законодательные инициативы.



Пресс-службы мэрии Москвы сообщила, что в столице насчитывается 764 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Это порядка 13% от всех малых и средних предприятий России. В этой сфере занят каждый третий житель города – более 3,5 млн человек, включая ИП (индивидуальных предпринимателей).



По итогам 2020 г. вклад МСП в доходы городского бюджета превысил 24% – 560 млрд. рублей.





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