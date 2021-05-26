Посол Латвии вернулся в Ригу из Минска

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26 мая 2021, 17:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис уже вернулся из Минска в Ригу. По данному поводу МИД Латвии высказал свое мнение.

Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевича на заседании комиссии Сейма заявила, что теперь в Минске останется лишь один технический сотрудник, чтобы приглядывать за опустевшим зданием.

«Это значит, что у него (Лукашенко) будет меньше денег, и режиму Кремля, Путину будет дороже обходиться поддержание режима Лукашенко у власти».

На это глава Авиационного департамента Министерства сообщений Артурс Кокарс отметил, что «утверждать что-либо – преждевременно, расследование еще идет.

Данная информация стала доступна для латвийских СМИ.

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