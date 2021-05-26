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Сергей Аксёнов: «Я фанат Советского Союза»

, 16:41 Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксёнов: «Я фанат Советского Союза»
Фото: cоцсети

По словам главы Крыма, ему очень нравилась проводимая в СССР политика. «Я фанат Советского Союза», - сказал он.

Выступая перед молодежью на форуме «Диалог культур: Россия-Балканы» Сергей АКСЕНОВ признался, что сожалеет о распаде СССР. Из его слов можно сделать вывод – в социалистическом строе он видит лучшую модель общества.

О том насколько сейчас в своем управлении регионом глава Крыма руководствуется идеями марксизма-ленинизма АКСЕНОВ не уточнил.

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