Аргументы Недели Общество 13+

Крымские власти ищут 7 миллиардов рублей на канатную дорогу от аэропорта до Ялты

, 16:32 Источник: Аргументы недели-Крым

Крымские власти ищут 7 миллиардов рублей на канатную дорогу от аэропорта до Ялты
Фото: cоцсети

Проект не только готов, но и признан всеми обалденным. Осталось лишь найти кто даст деньги.

Речь идет о канатной дороге от симферопольского аэропорта до Ялты. Авторы проекта утверждают - это не только снимет транспортную напряженность, но и создаст новый объект туристической привлекательности. Каждая кабинка сможет вмещать целый автобус гостей, а проходить маршрут будет над живописнейшими местами горного Крыма.

Пока предложение не больше чем интересная идея. Для ее реализации пока не удалось найти инвестора.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин

Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, о которых глава государства говорил в послании Федеральному собранию. С 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума на детей в регионе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью