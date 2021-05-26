Крымские власти ищут 7 миллиардов рублей на канатную дорогу от аэропорта до Ялты

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26 мая 2021, 16:32 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Проект не только готов, но и признан всеми обалденным. Осталось лишь найти кто даст деньги.

Речь идет о канатной дороге от симферопольского аэропорта до Ялты. Авторы проекта утверждают - это не только снимет транспортную напряженность, но и создаст новый объект туристической привлекательности. Каждая кабинка сможет вмещать целый автобус гостей, а проходить маршрут будет над живописнейшими местами горного Крыма.

Пока предложение не больше чем интересная идея. Для ее реализации пока не удалось найти инвестора.

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