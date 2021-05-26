Крымские власти ищут 7 миллиардов рублей на канатную дорогу от аэропорта до Ялты

Проект не только готов, но и признан всеми обалденным. Осталось лишь найти кто даст деньги.
Речь идет о канатной дороге от симферопольского аэропорта до Ялты. Авторы проекта утверждают - это не только снимет транспортную напряженность, но и создаст новый объект туристической привлекательности. Каждая кабинка сможет вмещать целый автобус гостей, а проходить маршрут будет над живописнейшими местами горного Крыма.
Пока предложение не больше чем интересная идея. Для ее реализации пока не удалось найти инвестора.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.