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Диетолог Татьяна Филиппова рассказала, кому может быть вредна клубника

, 16:39

Диетолог Татьяна Филиппова рассказала, кому может быть вредна клубника
клубника, фото: pixabay.com

Начинается сезон поспевания и распродажи клубники. Диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова предупреждает, что не всем эта ягода может быть полезна, для кого-то она может оказаться даже опасной.

Тем, у кого клубника вызывает аллергию, лучше вообще забыть об этой ягоде. Человек может получить анафилактический шок с непредсказуемым финалом.

Кормящим матерям Филиппова советует понаблюдать, как сказывается употребление клубники на их состояние, а также на здоровье малышей. Если нет сыпи, каких-либо проблем с пищеварением, значит клубнику можно вносить в свой рацион, но все-таки лучше в небольших порциях.

Также с употреблением клубники стоит быть особо осторожным людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения или ремиссии.

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