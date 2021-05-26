Латвийский публицист: Мэр Риги и глава МИД Латвии позволили себе недипломатичный жест

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26 мая 2021, 16:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Отношения между Латвией и Белоруссией продолжают ухудшаться… И это отчетливо видно из публикаций латышских СМИ. Известный латышский публицист Бен Латковскис высказался вполне конкретно.

«Этой беспрецедентной акцией с посадкой самолета в Минске Лукашенко наступил на горло песне всех своих защитников в Европе. На данный момент сказать про него что-то хорошее – примерно то же самое, как защищать Трампа. Поэтому мэр Риги и глава МИД Латвии позволили себе такой недипломатичный жест, как замена белорусского флага перед гостиницей. Этих политиков не испугали косые взгляды других стран и отечественного сообщества. Напротив, на фоне демонизации Лукашенко их марш даже выглядел очень эффектно и получил широкую поддержу во всем мире. Лукашенко, скорее всего, не ожидал такой острой мировой реакции. Вероятно, он просчитался: не подумал, что то, что он сделал – из ряда вон выходящее, что взволнует мир намного больше, чем его предыдущие поступки. Но главной ошибкой было то, что Лукашенко, вероятно, в своих глазах видит себя равнозначным Путину. И если Путин без всяких международных последствий сходили с рук и более тяжкие «истории», то почему же к нему (Лукашенко) в мире будет другое отношение. Стратегический план российских спецслужб – загнать диктатора Белоруссии в такой угол, чтобы у него оставался только один выход – попасть в полную зависимость от благосклонности Кремля. И этот план успешно реализован».

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