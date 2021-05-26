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26 мая 2021, 14:35

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, о которых глава государства говорил в послании Федеральному собранию.

Согласно указу, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по России это составит 5,6 тысячи рублей.

Также с 1 июля женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума.

С 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет начнут оплачивать в размере 100% от средней заплаты.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.

Документ опубликовали на портале правовой информации.

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