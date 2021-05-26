КП: Осуждённого актёра Михаила Ефремова привозили в Москву по делу о запрещённых веществах

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26 мая 2021, 13:31 Источник: Комсомольская правда

Михаил Ефремов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Осужденного после пьяного ДТП актёра Михаила Ефремова привезли в Москву и поместили под домашний арест по делу о запрещённых веществах. «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров.

«По программе защиты свидетелей ему организовали особое положение, поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно», — отмечает газета. Информатор издания раскрыл, что на актёра надели специальный браслет, ему разрешены прогулки в радиусе одного километра от дома. Следственные действия могут идти довольно долго.

«По его наводке следователи вроде бы уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но физически он в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали», — рассказал ещё один источник издания.

Официального подтверждения этой информации от ФСИН пока нет.

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