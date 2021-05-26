Молдова запретит все банковские операции с белорусскими фирмами

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26 мая 2021, 12:59

Фото: соцсети

Сообщается, что всем фирмам, которые работают с Беларусью пришло письмо из Нацбанка что с 3 июня приостановятся все банковские операции и расчеты с беларускими фирмами. Экспорт продукции этих фирм, в Молдову запрещается. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

С 9 июля 2021 года белорусским ИП запретят покупать товары за границей за наличные.

Это предусматривает постановление правительства и Нацбанка №203/4 от 7 апреля, которое отменяет постановление 2019 года. Сообщают FreeSmi.

Напомним, что 29 марта 2019-го Совмином и НБ РБ было принято совместное постановление №212/5 «О некоторых вопросах проведения валютных операций». Согласно документу, ипэшникам разрешалось рассчитываться наличной иностранной валютой по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме не более 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров в Беларусь. Кроме того, ИП могли покупать наличную иностранную валюту в банке, обменном пункте, кассе.

Однако по новому постановлению всего этого индивидуальные предприниматели лишатся. Поэтому РОО «Перспектива» обратилось в правительство и Нацбанк, выразив категорическое несогласие с документом.

Как поясняет председатель Совета РОО Анатолий Шумченко, сейчас 99% расчётов ИП в торговле с иными странами по закупке товаров происходит в наличной форме. По новому же постановлению они обязаны будут делать переводы за оплаты товаров только безналичными расчётами, покупая валюту на бирже. Но это нереально для подавляющего числа ИП, считают в «Перспективе».

В связи с этим Шумченко не исключил, что после 9 июля данный вид бизнеса спустя непродолжительное время остановится и прекратит работу вовсе. Так как привоза нового товара не будет, нечем будет платить налоги, аренду, ФСЗН.

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