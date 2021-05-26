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Председатель Госсовета Крыма Константинов: Для Лукашенко настал час истины​ ​

, 12:30 Источник: Аргументы недели-Крым

Председатель Госсовета Крыма Константинов: Для Лукашенко настал час истины​ ​
Фото: cоцсети

Владимир КОНСТАНТИНОВ считает, что ЛУКАШЕНКО должен понять – жить он может только с Россией.

Председатель Госсовета Крыма уверен в схожести ситуаций ЯНУКОВИЧА и ЛУКАШЕНКО – и тот и другой пытались заигрывать с Западом. «Теперь настал час истины для Александра ЛУКАШЕНКО», - уверен КОНСТАНТИНОВ.

«Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство», - предложил крымчанин.

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